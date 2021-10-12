В Брянске сбитого пешехода отбросило на припаркованную машину

Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Пешеход пострадал в результате ДТП, которое произошло 11 октября около 20.30 у дома № 57 по улице Почтовой в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 21-летний водитель BMW 523I, двигаясь от улицы 50-й Армии в сторону улицы Чайковского, сбил 46-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на припаркованный Nissan Qashqai.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием, ушибленной раной головы и открытым переломом правого голеностопа.

Водителя BMW проверили по системе «Паутина». В отношении него полицейские составили два административных материала за нарушение правил использования ремней безопасности и три –за неуплату административных штрафов в срок.