В Брянске сбитого пешехода отбросило на припаркованную машину

Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Пешеход пострадал в результате ДТП, которое произошло 11 октября около 20.30 у дома № 57 по улице Почтовой в Бежицком районе Брянска.
Как сообщает областная ГИБДД, 21-летний водитель BMW 523I, двигаясь от улицы 50-й Армии в сторону улицы Чайковского, сбил 46-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. От удара пешехода отбросило на припаркованный Nissan Qashqai.
Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием, ушибленной раной головы и открытым переломом правого голеностопа.
Водителя BMW проверили по системе «Паутина». В отношении него полицейские составили два административных материала за нарушение правил использования ремней безопасности и три –за неуплату административных штрафов в срок.
10.10.2021 14:00
В Сафоновском районе горел цех по производству древесного угля
10 октября, в третьем часу ночи рабочий одного из производств в деревне Иваники Сафоновского района производил обход территории и увидел, что из цеха по производству древесного угля, расположенного по соседству, идет дым. Мужчина позвонил и сообщил о происходящем работникам злосчастного производства, которые проживали в соседней деревне. Рабочие приехали, открыли цех и обнаружили, что внутри происходит
10.10.2021 12:43
В Смоленске рано утром сгорела ГАЗель
Рано утром 10 октября на улице Соболева в Смоленске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Прибывшие огнеборцы произвели разведку и обнаружили, что за административным зданием объят пламенем грузовой автомобиль ГАЗель, дым от которого заявители приняли за пожар в здании. Подав на ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол пожарным удалось достаточно
07.10.2021 15:29
Ночью в Духовщинском районе вспыхнула баня
7 октября около часа ночи житель одного из частных домов на улице Центральной в деревне Зимец Духовщинского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель одного из частных домов услышал громкий треск за окном, а когда вышел на улицу, то увидел, что заревом его полыхающей бани освещена вся
07.10.2021 15:20
В Сафонове произошел пожар в цеху
Днём 6 октября произошло возгорание в одном из производственных помещений на улице Октябрьская в городе Сафоново, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. До прибытия пожарных администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела деревянная пристройка в дальнем углу цеха. Огонь
06.10.2021 17:45
Житель деревни в Сафоновском районе подозревается в доносе
В Сафоновском районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель деревни Прудки Сафоновского района 1987 года рождения обратился в полицию с заявлением по факту угона принадлежащей ему автомашины иностранного производства. Сотрудники полиции выяснили, что накануне указанный автомобиль стал участником дорожно-транспортного происшествия на федеральной