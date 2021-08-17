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В Брянске сгорел ларек с шаурмой

2021, 17 августа 10:04 Происшествия
В Брянске сгорел ларек с шаурмой
Источник фото

Брянцы поделились фото заведения «Шаурма 24 House» на Литейной, которое утром охватил огонь. 

Сегодня утром, 17 августа на Литейной в Брянске сгорел ларек с шаурмой.  

Фото и видео охваченного огнем киоска брянцы опубликовали в соцсетях. 

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Пострадавших нет.  

Устанавливаются причины возгорания. 

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