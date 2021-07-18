В Брянске сгорела машина – владельцы ищут очевидцев

ЧП произошло в Советском районе.

В ночь на 18 июля на проезде Федюнинского в Советском районе Брянска сгорел Nissan. Об этом владельцы машина сообщили в соцсетях.

«Произошла трагедия. У нас сгорела машина. Данное происшествие произошло ночью, в районе 2.30-2.55. Загорелась наша машина странным образом, эксперты дают на данный момент такой ответ: либо поджог, либо проводка. Прошу вас, если вы живете в 10-м микрорайоне и вы видели или владеете какой-либо информацией, напишите мне, прошу вас!» – обратилась к очевидцам дочь автовладельца Анастасия Миникина.

В региональном ГУ МЧС ситуацию пока не прокомментировали.