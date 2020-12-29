В Брянске случилось пьяное ДТП с участием полицейского

Предполагаемому виновнику ДТП и двум его коллегам, находившимся в салоне машины, грозит увольнение.

В УМВД по Брянской области назначена служебная проверка в отношении сотрудника транспортной полиции, который является предполагаемым виновникам пьяного ДТП, и двух его коллег. По итогам всем троим грозит увольнение, возможны также санкции в отношении их руководства.

Авария с участием полицейских случилась в субботу. В районе школы №28 на улице Фокина водитель Лады Самары врезался в Киа Серата, которая стояла перед светофором.

Находившийся за рулем Лады водитель оказался сотрудником транспортной полиции. У него были признаки опьянения, а от медицинского освидетельствования он отказался. Признаки опьянения были и у двух его коллег, которые находились в салоне.