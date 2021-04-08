В Брянске снова пропал 23-летний Андрей Голоколенов

Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

8 апреля в Брянске пропал 23-летний Андрей Алексеевич Голоколенов, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Молодой человек страдает психическим заболеванием и нуждается в медицинской помощи.

Приметы Андрея Голоколенова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, серые джинсы, темно-коричневые ботинки и голубую шапку с надписью Adidas. При себе имел черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Напомним, Алексей Голоколенов уже уходил из дома в марте 2021 года. Спустя три дня его удалось найти живым.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Голоколенова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также члены отряда «Лиза Алерт» нуждаются в помощи добровольцев.