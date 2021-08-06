В Брянске сняли на видео ночную прогулку голой девушки

Инцидент произошел в Советском районе.

В Советском районе сняли на видео гуляющую по улицам голую девушку. На записи видно, как девушка медленно идет со стороны проезжей части к домам. «Оператор» притаился на противоположной стороне дороги.

«Переулок Пилотов. Ничего удивительного, просто голая девушка гуляет по ночному Брянску», – сообщил в соцсетях автор записи.

Интернет-пользовали строят предположения о причинах, вынудивших девушку выйти на прогулку голой в ночное время. «Нездоровая, не первый раз вижу, видимо, умудряется сбегать от родных», – рассказала местная жительница.