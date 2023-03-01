Гонка с инспекторами ДПС для пьяного водителя закончились в кювете

Нетрезвый водитель закончил побег от брянских инспекторов в кювете. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Глубокой ночью на площади Советской в городе Стародуба сотрудники ГИБДД заметили подозрительный BMW 520. Водитель требование об остановке проигнорировал и прибавил скорость.

Больше 40 минут иномарка петляла по дорогам, пока не оказалась в кювете. 31-летнего мужчину полицейские задержали на 14 км автодороги «Стародуб-Рюхов». От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

Инспектор составили на водителя два протокола. Ему грозит лишение прав.