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Гонка с инспекторами ДПС для пьяного водителя закончились в кювете

2023, 01 марта 14:50 На дорогах
Гонка с инспекторами ДПС для пьяного водителя закончились в кювете
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Нетрезвый водитель закончил побег от брянских инспекторов в кювете. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Глубокой ночью на площади Советской в городе Стародуба  сотрудники ГИБДД заметили подозрительный  BMW 520. Водитель требование об остановке проигнорировал и прибавил скорость. 

Больше 40 минут иномарка петляла по дорогам, пока не оказалась в кювете. 31-летнего мужчину полицейские задержали на 14 км автодороги «Стародуб-Рюхов».  От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

Инспектор составили на водителя два протокола. Ему грозит лишение прав.

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