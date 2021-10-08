В Брянске спасают замурованных цыганами щенков

«Позвонила цыганка и попросила сама помощи в пристройстве щенят от их собаки. Мы предполагали, что все печально, но не до такой степени. Приехав туда, мы просто оцепенели от ужаса! Восемь щенят сидели в будке, забитой гвоздями! Внутри земля голая. При нас они отколотили дверь. Щенки выбежали, орали, жутко голодные, грязные, трясутся от голода! На вопрос, когда вы их заколотили, они промолчали. Их просто не кормят. Маленькие скелетики», – сообщили волонтеры в группе «Подари надежду».

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Неисправная отопительная печь загорелась в Гагарине Вечером 5 октября на улице Строителей в Гагарине произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из частных домов протопили печь в доме и отправились заниматься своими делами. Спустя некоторое время (в двенадцатом часу ночи), они почувствовали едкий запах гари. Обеспокоенные жильцы бросились искать источник запаха и увидели пламя на

Газ пришёл в село На карте газификации Смоленской области появилось больше населённых пунктов, куда пришло голубое топливо. На прошлой неделе в деревнях Коммуне и Мясоедово Вяземского районе были введены в эксплуатацию уличные газопроводы. «Эта работа проводилась в рамках выполнения поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое было принято нами к обязательному исполнению после обращения вязьмички Галины Сергеевны Климовой в