В Брянске таксист с 21 штрафом сбил 11-летнего ребенка

Школьник направлялся в спортивный комплекс.

11-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, 3 марта около 14.35 у дома № 40 по улице Белорусской школьника, который шел в спорткомплекс «Локомотив» в одежде со светоотражающими элементами, сбил 35-летний водитель «Лады Гранты» – машины такси Uber. Автомобилист ехал от улицы Стародубской к Московскому проспекту.

Ребенка госпитализировали с тупой травмой живота.

В момент ДТП водитель был трезв. По данным ГИБДД, за последние два года его 21 раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение скорости. Также за ним числится 13 неоплаченных штрафов.