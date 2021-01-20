В Брянске товаровед присвоила себе более 224 тысячи рублей магазина

В Брянске в сентябре 2020 года 28-летняя жительница Брянского района, работающая товароведом и используя служебное положение, фиктивно купила 83 товара по акционной цене, после чего оформила возврат товара без учета скидки, присвоив себе разницу в стоимости.

Причиненный торговой организации ущерб превысил 224 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Брянчанке грозит до шести лет тюрьмы.