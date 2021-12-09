В Брянске третью неделю ищут Александра Корнякова

Мужчина пропал 23 ноября.

Уже почти три неделе в областном центре ищут 44-летнего Александра Валерьевича Корнякова. Его местонахождение не известно с 23 ноября.

Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы с сединой, глаза серые.

Мужчина был одет чёрную куртку и джинсы, серую кофту, тёмно-синюю шапку.

Сведения о пропавшем можно передать по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.