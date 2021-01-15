В Брянске у мужчины изъяли оружие и поместили в психиатрическую больницу

По информации прокуратуры Советского района Брянска, местный житель, имеющий разрешение на право ношения и хранения 4 единиц огнестрельного оружия, должен был пройти принудительное освидетельствование в психиатрическом диспансере по решению суда.

Однако, он скрывался от правоохранительных органов и работников медицинского учреждения.

Вскоре прокуратура совместно с органами полиции и Росгвардии задержали брянца и поместили в лечебное учреждение. Оружие у него изъято.