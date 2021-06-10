В Брянске убили мужчину

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, подозреваемый поссорился со знакомым и задушил его. Мужчина умер на месте.

Вечером 6 июня в доме по улице Цурюпы в Брянске убит мужчина. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 46-летнего брянца.

Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту вандализма Обвиняемый из хулиганских побуждении разбил стекло на входе в железнодорожный вокзал станции Голынки Дознанием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дело в отношении 26-летнего жителя Руднянского района, из хулиганских побуждений повредившего имущество железнодорожной организации. В ходе предварительного дознания установлено, что обвиняемый после встречи с друзьями на центральной площади посёлка Голынки и

Идём в ясли Вопрос об устройстве ребёнка в детский сад начинает беспокоить многих родителей вскоре после рождения малыша. Ведь часто бывает, что мамы после декретного отпуска стремятся побыстрее выйти на работу, а с бабушками сына или дочку не всегда есть возможность оставить. Несколько лет назад в Смоленске было большой проблемой получить место в муниципальном детском саду для ребёнка

Начистоту Кто уберёт незаконные свалки? Тема несанкционированных свалок – одна из самых резонансных на сегодняшний день на Смоленщине. Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят вред экологии. Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепляют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая возмущение и

Оранжевая планета В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские

На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы» В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами