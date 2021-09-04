В Брянске уходивший от столкновения водитель ищет очевидцев ДТП

Автомобилист влетел в бордюр.

В Брянске водитель, пытавшийся предотвратить ДТП, стал его участником. Инцидент произошел 4 сентября около 12.00 у остановки «Дворец железнодорожников» в Фокинском районе.

«Сегодня, 04.09.2021, время с 11.50 до 12.10, Фокинский район, проспект Московский, 49в, остановка «Европа», предотвратил ДТП. Я, водитель «Форда Фокуса», ушел от столкновения с красным седаном (госномер неизвестен), в результате чего правой стороной авто наехал на бордюр, пробил колесо и погнул литой диск», – рассказал в соцсетях водитель «Форда» Дмитрий Рябко.

Автомобилист просит водителей, располагающих записью видеорегистратора, связаться с ним для привлечения второго водителя к ответственности.