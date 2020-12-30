В Брянске вандалы украли новогоднюю елку из двора многоэтажки

Неизвестные злоумышленники срубили дерево, которые нарядили к празднику жители Рославльской улицы.

На Рославльской улице Брянска неизвестные вандалы срубили и унесли елку, которую нарядили к празднику жители многоэтажки у себя во дворе.

Об инциденте жительница дома рассказала в одном из брянских пабликов во ВКонтакте. Женщина пишет, что ее дочка расплакалась от огорчения, когда увидела, что дерево пропало.

Возмущение автора публикации поступком вандалов разделили и комментаторы.