В Брянске велосипедного вора нашли благодаря камерам видеонаблюдения

37-летний житель микрорайона Солнечный украл велосипед в соседнем дворе.

Камеры видеонаблюдения помогли задержать велосипедного вора в Брянске. Как сообщает областное УМВД, 39-летний житель микрорайона Солнечный оставил на ночь велосипед на лестничной клетке, забыв пристегнуть его велозамком. Не обнаружив велосипед утром, он написал заявление в полицию.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку. На одной из них оказался запечатлен неизвестный мужчина, в темное время суток передвигающийся на велосипеде. Им оказался ранее судимый за кражи 37-летний житель микрорайона, живущий в соседнем доме.

В полиции он сознался в краже и рассказал, что планировал продать велосипед, но не успел – технику вернули владельцу.

Вору грозит до пяти лет заключения.