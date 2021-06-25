В Брянске водитель самоката протаранил машину и скрылся

Накануне вечером на парковке торгового центра «БУМ-сити» произошло ДТП.

На стоянке была припаркована иномарка «Фольксваген», в которую въехал мужчина.

Как рассказывает владелица автомобиля в соцсетях, мужчина бесцеремонно протаранил машину. От силы удара выпал пассажир самоката – ребенок, которого, видимо, катали на двухколесном транспортном средстве. В то же время хозяйка иномарки находилась в салоне и видела все происходящее. Растерявшись, женщина думала только о ребенке, который ушибся, а не о разбитой машине. В результате мужчина поставил ребенка на самокат и укатил с места происшествия.

Так как самокат был без опознавательных знаков, злоумышленника пока не нашли.

Подписчики так прокомментировали инцидент: «Знаем владельца самоката, он периодически таранит машины, видно, таким образом развлекается».