Город32

В Брянске водитель самоката протаранил машину и скрылся

2021, 25 июня 09:13 Происшествия
В Брянске водитель самоката протаранил машину и скрылся
Источник фото

Накануне вечером на парковке торгового центра «БУМ-сити» произошло ДТП.  

На стоянке была припаркована иномарка «Фольксваген», в которую въехал мужчина.  

Как рассказывает владелица автомобиля в соцсетях, мужчина бесцеремонно протаранил машину. От силы удара выпал пассажир самоката – ребенок, которого, видимо, катали на двухколесном транспортном средстве. В то же время хозяйка иномарки находилась в салоне и видела все происходящее. Растерявшись, женщина думала только о ребенке, который ушибся, а не о разбитой машине. В результате мужчина поставил ребенка на самокат и укатил с места происшествия.  

Так как самокат был без опознавательных знаков, злоумышленника пока не нашли. 

Подписчики так прокомментировали инцидент: «Знаем владельца самоката, он периодически таранит машины, видно, таким образом развлекается». 

Читайте также
В Брянске за драку в кафе мужчину осудили на 2,5 года
25 июня 14:13
В Брянске за драку в кафе мужчину осудили на 2,5 года
Представители власти в Брянской области оказались неподкупны
25 июня 13:25
Представители власти в Брянской области оказались неподкупны
Под Брянском пьяный водитель не справился с управлением
25 июня 12:33
Под Брянском пьяный водитель не справился с управлением
В Брянске ищут покупательницу, расплатившуюся 5-тысячной фальшивкой
25 июня 11:59
В Брянске ищут покупательницу, расплатившуюся 5-тысячной фальшивкой

Новости регионов

24.06.2021 12:05
Городам-героям – особый статус
Депутаты заксобрания подготовили новый законопроект. Совет фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудил законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению проекта Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации ”Город-герой“».  С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов
24.06.2021 12:05
Защитники Родины
В регпарламенте Смоленской области предложили ввести особый статус городов-героев. 15 июня депутаты Совета фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента Игорь
24.06.2021 11:40
Помощь по соцконтракту
В рамках прошедшего совещания члены администрации обсудили работу по заключению социальных контрактов. Такая практика направлена на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как подчеркнула руководитель департамента по социальному развитию Елена Романова, на территории области помощь на основании социального контракта предоставляется в таких сферах, как  поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного
24.06.2021 11:39
В «красной зоне»
В последние дни темой №1 в России стал рост заболеваемости коронавирусом, к сожалению, эта негативная тенденция затронула и  Смоленскую область. Увеличивается число госпитализированных и нуждающихся в стационарной помощи. По данным на конец прошлой недели, в больницах региона оставались свободными менее 160 инфекционных коек.  Такие цифры озвучили в ходе очередного рабочего совещания членов администрации Смоленской области,
24.06.2021 11:36
На передовой
Губернатор поздравил смоленских медиков. В третье воскресенье июня в нашей стране свой праздник отмечают представители одной из самых востребованных профессий – медицинские работники. Сложно найти человека, который хоть бы раз не обратился за помощью к врачу или медсестре. И люди в белых халатах, следуя клятве Гиппократа и зову сердца,порой совершают настоящие чудеса, возвращая людям здоровье,
21.06.2021 15:01
Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту подделки документов
Фальшивая медсправка о прохождении диспансеризации привела к возбуждению уголовного дела  Следствием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста мотовоза, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо поддельного документа. В ходе предварительного следствия было установлено, что 60-летний уроженец Смоленской области, работая в должности машиниста мотовоза Вяземской механизированной дистанции по эксплуатации

Актуальные темы

Происшествия
Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)
Общество
В Брянск придет аномальная жара с 21 по 26 июня
Происшествия
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей
Происшествия
Мотоциклист протаранил поворачивавший Hyundai в Жуковке
Спорт
Президент Федерации шашек России наградил брянских спортсменов

Новости партнёров

Изменения в федеральный закон «О рекламе»
Изменения в федеральный закон «О рекламе»

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о внесении  изменений в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ, которые вступят в силу  с 01.07.2021.

Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям Гордеевки Брянской области
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям Гордеевки Брянской области

Компания «Ростелеком» завершила строительство сетей связи по технологии GPON[1] в селе Гордеевка Брянской области. Теперь высокоскоростной интернет и другие сервисы цифрового провайдера стали доступны для подключения жителям почти тысячи домохозяйств районного центра.

Движение автомобилей через переезд на участке Новенькое – Трубчевск в Брянской области ограничат на время ремонта 22 июня
Движение автомобилей через переезд на участке Новенькое – Трубчевск в Брянской области ограничат на время ремонта 22 июня

22 июня на железнодорожном переезде 38 км, расположенном на участке Новенькое - Трубчевск в Брянской области, будут проводиться  работы по ремонту и асфальтировке  дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники.

Брянскэнерго потерял 3,5 миллиона рублей из-за хищений электроэнергии
Брянскэнерго потерял 3,5 миллиона рублей из-за хищений электроэнергии

Ведомство подвело итоги работы за первый квартал этого года.  

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.