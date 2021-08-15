В Брянске водитель сломал ребра, врезавшись в дерево
У автомобилиста взяли кровь на алкоголь.
41-летний водитель получил тяжелые травмы в результате аварии в Брянске.
Как сообщает областная ГИБДД, 14 августа около 2.40 на улице Мира водитель Great Wall Hover не справился с управлением и врезался в дерево.
Водителя госпитализировали с переломом ребер слева с повреждением легкого и пневмотораксом. Также у него взяли кровь на определение состояния опьянения.
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