В Брянске водитель «ВАЗа» уснул за рулем и насмерть сбил велосипедиста

Пожилой велосипедист погиб на месте.

Смертельная авария произошла 11 июня около 18.40 на улице Белорусской в Фокинском районе Брянска.

28-летний водитель «ВАЗ-21124», двигаясь со стороны улицы Волочаевской в сторону Московского проспекта, уснул за рулем и сбил 61-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. Велосипедист погиб на месте.

По результатам медицинского освидетельствования, в момент аварии водитель «ВАЗа» был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.