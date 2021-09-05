В Брянске водитель Volkswagen сбил двух подростков на электросамокате

Школьники пересекали дорогу по «зебре».

Двое подростков пострадали в результате ДТП в Советском районе Брянска. 4 сентября около 22.50 у дома № 64 по проспекту Станке Димитрова школьников сбил 32-летний водитель Volkswagen Polo, поворачивавший с улицы Попова направо, на проспект. Подростки пересекали дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

У 14-летнего школьника медики диагностировали перелом медиальной лодыжки левой голени без смещения, у 15-летнего –ушиб грудного отдела позвоночника и ушиб левой голени.

По данным ГИБДД, в момент ДТП на них не было световозвращающих элементов.