В Брянске водитель затонированной «Весты» протаранил фуру на светофоре

Автомобилист не справился с управлением в третьем часу ночи.

17 июня около 2.40 на улице Авиационной в Советском районе Брянска 35-летний водитель «Лады Весты», двигаясь в сторону улицы Романа Брянского, не справился с управлением и протаранил Volvo с полуприцепом Krona. 51-летний водитель фуры стоял на светофоре на запрещающий сигнал.

У водителя «Лады» диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины лица, ушибы шейного отдела позвоночника, левого коленного сустава и грудной клетки.

При обследовании легковой машины автоинспекторы обнаружили, что передние и боковые стекла обклеены цветной пленкой, светопропускаемость которой не соответствует требованиям технического регламента. В отношении водителя составили административный материал.