В Брянске выезжавший со двора водитель сбил пенсионера

72-летний пенсионер пострадал в результате ДТП в Советском районе Брянска. 28 июня около 10.40 на улице Калинина его сбил 45-летний водитель LADA Vesta, выезжавший с прилегающей территории с правым поворотом в сторону улицы Арсенальной. Пенсионер находился у припаркованной машины.

Кройка и шитьё. Как получить востребованную рабочую профессию? Успехи в развитии лёгкой промышленности Смоленщины и наращивание объёмов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране. Областные власти активно работают над решением данной проблемы. Один из механизмов – создание в смоленских школах

Скидки до 20% на индивидуальные поездки в купе будут действовать до конца июля Пассажиры Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») до 31 июля 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. Скидка до 20% в зависимости от даты отправления будет предоставляться при единовременном выкупе всех мест в купе на поезда, отправляющиеся с 15 июня по 31 июля 2021 года. Например,

Смоленский губернатор поздравил смолян с Днём молодёжи Губернатор Смоленской области Алексей Островский в социальной сети ВКонтакте поздравил смолян с Днём молодёжи. От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи! Без преувеличения, молодость – самая прекрасная пора. Это время дерзаний и открытий, неуемной энергии и готовности покорить любые вершины, полета мечты и поиска своего места в жизни. Очень важно в этот период правильно

Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Смоленской области 27 июня стало известно о 207 новых случаях заболевания коронавирусом на территории Смоленской области. Всего с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировано 33 830 случаев заболевания COVID-19. 87 человек выздоровели и выписались из больниц за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 31 295. Еще четыре пациента умерли от коронавирусных осложнений к 27

В Смоленске на Рославльском шоссе сгорел склад пиломатериалов 26 июня в 22:41 в Смоленске на 5 км Рославльского шоссе на производстве деревянных изделий загорелся навес, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Полыхал деревянный навес, огонь стремительно распространялся по пиломатериалам внутри него. Был объявлен повышенный номер вызова. Несколько часов огнеборцы пытались потушить возгорание. Им удалось не допустить распространения огня на производственный цех. Ближе