В Брянске задержали 28-летнюю интернет-торговку поддельной одеждой

Размер причиненного правообладателям ущерба составил 5 миллионов рублей.

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области выявили факты продажи контрафактной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков.

Как сообщает региональное УМВД, 28-летняя жительница Брянска с двумя знакомыми организовала в Брянске и Кирове Калужской области продажу одежды, обуви и аксессуаров под марками известных зарубежных производителей без заключения договоров.

Товары брянцы покупали на крупных оптовых рынках Москвы. Для ведения торговли злоумышленники арендовали нежилые помещения и использовали их как склады и места продажи.

Заказы поступали через социальные сети. Затем «предприниматели» доставляли товары по адресам заказчиков или в магазины.

В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, транспортные средства, бухгалтерскую документацию, книги учета, а также контрафакт: очки, часы, ремни, сумки, бижутерию, одежду и обувь.

По предварительной оценке, размер причиненного правообладателям ущерба составил около 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.