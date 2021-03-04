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В Брянске задержали 32-летнюю клептоманку

2021, 04 марта 16:20 Происшествия
В Брянске задержали 32-летнюю клептоманку
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Женщина в очередной раз ограбила магазин.

В Советском районе Брянска задержали злостную воровку.

Как сообщает областное УМВД, 32-летняя женщина вынесла из супермаркета два бритвенных станка, краску для волос и коньяк. Размер ущерба составил 1,5 тысячи рублей.

В прошлом году женщину уже привлекали к ответственности за магазинные кражи. Однако даже штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба не охладил преступного интереса, отметили в УМВД.

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