В Брянске задержали двух иностранцев с крупной партией героина

Наркосбытчики приехали из Москвы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали 28-летнего и 30-летнего граждан ближнего зарубежья.

Дерганые движения, покрасневшие глаза и бессвязная речь свидетельствовали о нахождении мужчин в состоянии наркотического опьянения. В изъятых телефонах полицейские нашли фотографии местности, где злоумышленники оставляли закладки с наркотиками.

Правоохранители установили, что иностранцы прибыли в Брянск из Москвы для распространения наркотиков бесконтактным способом. В их машине находился тайник с полимерным свертком, содержащим 151 расфасованную закладку. Еще четыре небольших свертка из фольги нашли в карманах задержанных.

Общий вес изъятого наркотика – героина – превысил 250 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Каждому из задержанных грозит от 10 до 20 лет заключения.