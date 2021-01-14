В Брянске задержали «гадалку», укравшую украшения у женщины

В полицию обратилась 57-летняя жительница Брянска. Заявительница проходила мимо торгового центра, когда к ней с предложением погадать обратилась незнакомая женщина. Дальше, по ее словам, все было «как в тумане». Потерпевшая сама не могла понять, как передала собеседнице и позволила унести свои золотые серьги и кольцо, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Похищенные ювелирные изделия были изъяты и возвращены законной владелице.

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Мошенничество» УК РФ. «Гадалке» грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее полиция Брянска раскрыла интернет-мошенничество.