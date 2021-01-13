Полиция Брянска раскрыла интернет-мошенничество

Брянчанка лишилась 16 тыс. рублей при продаже посуды на онлайн доске объявлений.

В Брянске полиция раскрыла интернет-мошенничество.

Как сообщает УМВД по Брянской области, жителтница Володарского района разместила на электронной доске объявлений информацию о продаже посуды. Вскоре ей позвонил покупатель, который сообщил, что находится не в Брянске и предложил скинуть оплату на карту.

Брянчанка, поверив собеседнику, передала ему не только номер карты, но и ее срок действия и код, указанынй на обороте. Воспользовавшись этим, злоумышленник списал с ее карты 16 тыс. рублей.

По версии следствия, причастным к афере оказался житель Малоярославца соседней Калужской области 23 лет, который ранее был судим за аналогичное преступление. Уличить его удалось с помощью фоноскопической экспертизы.

Подозреваемый полностью возместил потерпевшей ущерб.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фигуранту грозит до шести лет колонии.