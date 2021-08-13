В Брянске задержали маршрутку с неисправным рулем

Выяснилось, что водителю было известно о неисправности, однако это не помешало ему перевозить пассажиров по маршруту.

13 августа сотрудники ГИБДД Брянска остановили для проверки маршрутное такси № 76. Диагностика с использованием специализированного прибора «ИСЛ-М» показала, что машина выходила в рейсы с неисправным рулевым управлением.

Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом» В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОДН линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, а также представителями ОАО «РЖД» начальником железнодорожного вокзала Смоленск Романом Фирсовым и его помощником Ириной Швец организовали на городском железнодорожном вокзале профилактическое мероприятие, где побеседовали с детьми о правилах поведения

На вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима и напомнили пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят средства индивидуальной защиты. На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции,

В деревне Тесово загорелась иномарка Около двух часов ночи 12 августа в деревне Тесово Новодугинского района загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил иномарку Nissan Tiida. Огнем повреждено подкапотное пространство на площади 0,1 кв.м. Прстрадавших нет. Причина и ущерб

Спорту – быть! Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Юрий Кашанский посетили недавно отремонтированный спортивный зал для единоборств в Рославле. Вторая жизнь зала Несколько лет назад детско-юношеской спортшколе «Торпедо» для проведения занятий передали помещение, служившее некогда актовым залом школы. Оно требовало полной реконструкции, ремонта и обустройства. Тогда с надеждой на помощь к спикеру облдумы на личном

От дорог до связи Жители Рославля рассказали о волнующих их вопросах. председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Рославле. В этот раз в обращениях жителей преобладали не личные, а общественно значимые вопросы. Море проблем Звучали проблемы газификации населённых пунктов, капремонта в многоквартирных домах, ремонта Дома культуры «Ростислав», установки забора в одной из сельских школ. Наиболее актуальной