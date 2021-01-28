В Брянске задержали молодого уголвника за серию краж из магазинов

В течение месяца в полицию поступило три заявления о краже из сетевых магазинов, расположенных в Бежицком районе Брянска. Воспользовавшись отсутствием на товарах антикражных датчиков, злоумышленник вынес из торговых точек в своем рюкзаке три строительных электроприбора и девять сковородок, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейские нашли подозреваемого и задержали его. Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний местный житель. По словам подозреваемого, похищенные товары он успел продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.