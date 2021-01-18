В Брянске задержали уголовника, подозреваемого в серии краж из гаражей

В отдел полиции Бежицкого района Брянска обратились сразу пять местных жителей с заявлениями о кражах из гаражей и иных подсобных помещений. Неизвестный вор из подобных строений, не запирающихся на замок, ночью выносил электропилы, триммеры, сварочные аппараты и иной электроинструмент, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Полицейским потребовалось несколько суток, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Брянска.
Задержанный признался в кражах, рассказав, что похищенный электроинструмент сдавал в одну из скупок на территории Бежицкого района. Стражи порядка оперативно изъяли все похищенное имущество вернули законным владельцам.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Кража» УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, брянскому уголовнику грозит до 6 лет тюрьмы за кражу газовой плиты.
18.01.2021 14:00
Смолянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала жителям областного центра, что делать с новогодней елкой. Смолян просят не выкидывать елки в мусорный контейнер, а оставлять их рядом, но перед этим убрать с них новогоднюю мишуру. Тогда специалисты заберут елку и отправят ее на переработку. Новогодние елки переработают в щепу и затем использует полученное при благоустройстве городских клумб.
18.01.2021 12:34
Еще семь жителей Смоленской области скончались от COVID-19
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области сегодня, 18 января. За минувшие сутки в регионе заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 172 человек. Таким образом, общее число заражений достигло 19 954 случаев. К 18 января от коронавирусной инфекции скончались еще семь человек. Число летальных случаев достигло 387. 11 смолян окончательно выздоровели
18.01.2021 08:08
С 18 января в Смоленске отключат воду
На один день на улицах Смоленска пропадет горячая и холодная вода, сообщает пресс-служба администрации города. В связи с плановой проверкой оборудования муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» извещает о возможном ограничении горячего водоснабжения в период с 18 по 22 января по следующим адресам: Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б Октябрьской рев. 5, 7 (детская поликлиника), 7А (сш №
17.01.2021 12:31
Жительницу Смоленска ограбили в маршрутке
31-летнюю жительницу Смоленска обокрали на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Женщина пояснила, что ее телефон украли вечером из кармана ее сумочки в тот момент, когда она садилась в маршрутное такси на улице Крупской. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления смолянин 1979 года рождения. Он был задержан возле одного из домов
17.01.2021 11:45
Сосед с ножом угрожал смолянину расправой
В СМоленске конфликт между соседями привел к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Смолянин 1976 года рождения заявил в полицию о том, что ему угрожают убийством. Мужчина рассказал, что между ним и соседом возник словесный конфликт. Сосед, угрожая убийством, демонстрировал кухонный нож. Подозреваемый оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения.
17.01.2021 11:25
В Смоленской области резко выросло число смертей от коронавируса
Еще 171 случай коронавирусной инфекции зафиксировали за последние сутки в Смоленской области, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 17 января. За последние 24 часа в регионе удалось вылечиться и выписаться из больниц 129 смолянам. Так, число выздоровевших достигло 15 682, число заболевших – 19 782. Печальная статистика продолжает расти. Еще семь человек умерли от коронавирусных осложнений