В Брянске задержали уголовника, подозреваемого в серии краж из гаражей

В отдел полиции Бежицкого района Брянска обратились сразу пять местных жителей с заявлениями о кражах из гаражей и иных подсобных помещений. Неизвестный вор из подобных строений, не запирающихся на замок, ночью выносил электропилы, триммеры, сварочные аппараты и иной электроинструмент, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейским потребовалось несколько суток, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Брянска.

Задержанный признался в кражах, рассказав, что похищенный электроинструмент сдавал в одну из скупок на территории Бежицкого района. Стражи порядка оперативно изъяли все похищенное имущество вернули законным владельцам.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Кража» УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, брянскому уголовнику грозит до 6 лет тюрьмы за кражу газовой плиты.