В Володарском районе авто-попутчик обманул женщину на 18 тысяч рублей

При помощи интернет-сервиса 32-летняя жительница Володарского района областного центра искала попутчика для автомобильной поездки, однако стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В ходе общения с согласившимся на ее условия мужчиной потерпевшая неосмотрительно предоставила ему все данные своего банковского счета. Пользуясь доверчивостью женщины, мошенник списал у нее 18 500 рублей.

Сейчас полицейские уточняют обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Ранее работница брянского магазина перевела более 40 000 рублей мошеннику.