В Брянске житель Радицы-Крыловки задержан из-за смерти избитого им брата

По информации СУ СК РФ по Брянской области, 28-летний житель поселка Радица-Крыловка задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ночью 19 января 2021 года подозреваемый, находясь у себя дома в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска, поссорился с братом и ударил его не менее 2 раз металлической кувалдой в область головы. Травмы оказались смертельными, он скончался на месте происшествия.

Следователи изъяли орудие преступления, а также следы его совершения. Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.