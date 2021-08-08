В Брянской области ищут пропавшего в Отрадном Евгения Цуканова

31 июля 2021 года 35-летний Евгений Цуканов пропал в Отрадном Брянской области.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно до сих пор, он может быть в нашем регионе.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, лысый, глаза каре-зеленые.

Был одет в темно-синюю футболку, темно-синие спортивные брюки и черные сетчатые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.