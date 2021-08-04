В Брянской области ищут Романа Оганяна

5 июля 2021 года 20-летний Роман Оганян пропал в городе Челябинск.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно до сих пор, он может быть в нашем регионе.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные.

Был одет в красную толстовку, черные спортивны брюки и белые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.