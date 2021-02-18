В Брянской области объявлена в розыск женщина с поддельной купюрой

Фальшивкой злоумышленница расплатилась в «Пятерочке».

Брянская полиция объявила в розыск женщину, расплатившуюся в магазине поддельной 5-тысячной купюрой.

Как сообщает региональное УМВД, 13 февраля около 17.40 покупательница вручила фальшивую купюру кассиру магазина «Пятерочка» по улице Свердлова, 57а, в Клинцах.

Приметы разыскиваемой: на вид около 35 лет, была одета в темно-коричневую куртку с капюшоном, черную шапку и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о личности женщины и ее местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (4832) 74-20-23, 66-76-60 либо 02 (с мобильного – 102).