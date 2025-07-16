В Брянской области осудили виновника смертельного ДТП

Прокуратура Брянского района добилась осуждения местного жителя, устроившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия.

Инцидент произошел 13 февраля 2024 года в поселке Новые Дарковичи.

Пенсионер, управляя автомобилем «LADA VESTA», не уступил дорогу «ВАЗ 21091», что привело к цепной аварии с участием третьего автомобиля. В результате пассажирка «ВАЗ 21091» погибла. Виновник скрылся с места происшествия, его задержали после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии-поселения и лишил его водительских прав на 2,5 года. Также он должен выплатить 1 миллион рублей родственникам погибшей.

Приговор пока не вступил в силу.