Город32

В Брянской области после прохождения грозового фронта убрали 15 упавших деревьев

2021, 03 августа 09:30 Происшествия
В Брянской области после прохождения грозового фронта убрали 15 упавших деревьев
Источник фото

С вечера 2 августа до утра 3 августа на территории Брянщины бушевала непогода, сейчас ликвидируют последствия.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на данный момент известно о 15 упавших деревьев в областном центре.

Все их распилили и убрали спасатели поисково-спасательных отрядов, бригады энергетической и дорожной служб.

Читайте также
На Брянщине семь человек умерли от коронавируса
03 августа 10:32
На Брянщине семь человек умерли от коронавируса
За 2021 год на Брянщине загорелось 59 автомобилей
03 августа 10:00
За 2021 год на Брянщине загорелось 59 автомобилей
Из-за непогоды 21 населенный пункт в Брянской области лишился света
03 августа 09:00
Из-за непогоды 21 населенный пункт в Брянской области лишился света
На трассе Брянск-Дятьково столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
03 августа 08:30
На трассе Брянск-Дятьково столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Новости регионов

29.07.2021 18:21
В Смоленске возбудили дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье по статье “Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. По данным следствия, подозреваемый, с целью формирования в
29.07.2021 17:38
Житель Смоленска склонил своего пасынка к краже из коровника
Жителя Смоленска подозревают во вовлечении подростка в кражу. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. В конце июня 2021 года житель Смоленска 1995 года рождения попросил своего 15-летнего пасынка украсть металлические изделия из коровника, расположенного в деревне Магалинщина Смоленского района. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в
29.07.2021 15:50
Где правит балл?
Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100!  Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.
29.07.2021 15:42
Есть работа!
Как трудоустраивают сотрудников сгоревшего Вяземского хлебокомбината? Прошло более двух недель после ЧП в Вязьме, где в результате пожара сгорел местный хлебокомбинат, на котором трудились 245 человек. К счастью, никто не пострадал. Но люди остались без работы. Тема трудоустройства сотрудников предприятия остаётся в сфере особого внимания администрации региона и лично губернатора Алексея Островского. Задача № 1

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске наемники убили таджика, зарезавшего сына экс-чиновника Дагестана
Политика
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
Происшествия
Задержаны заказчик и исполнители расправы над таджиком в Брянске
Общество
Брянский губернатор пообещал новые авиарейсы в Крым
Происшествия
В Брянской области пропал Дмитрий Михеев

Новости партнёров

Состоялся семинар в Брянском УФАС России
Состоялся семинар в Брянском УФАС России

27 июля 2021г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»
Новинки августа в Wink: фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река», а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Движение автомобилей через переезд на станции Суземка  в Брянской области будет закрыто на время ремонта  2 и 3 августа
Движение автомобилей через переезд на станции Суземка  в Брянской области будет закрыто на время ремонта  2 и 3 августа

На железнодорожном переезде 487 км станции Суземка  Брянской области 2 и 3 августа  проведут работы по ремонту настила и смене скреплений.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ликвидируют последствия урагана в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ликвидируют последствия урагана в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов

Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей регионов, которые пострадали от грозы с ураганным ветром до 25 метров в секунду и смерчевыми явлениями. Аномальные погодные условия спровоцировали обрывы и схлестывания проводов, выпадение деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».