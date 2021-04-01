В Брянской области произошло 11 пожаров за минувшие сутки

Сегодня утром, 1 апреля, ГУ МЧС России по Брянской области сообщило об 11 возгораниии в регионе за сутки.

Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области,

Центры занятости на пороге реформ Депутаты облдумы поддержали изменения в Федеральный закон. Смоленские центры занятости, похоже, скоро будут работать в новом формате, Что позволит повысить качество предоставляемых ими услуг и, самое главное, существенно поможет тем, кто находится в поиске работы. Сегодня на разных уровнях обсуждаются изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на совершенствование функционирования всей

Полна талантами Смоленская земля В КВЦ им. Тенишевых прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина», что стало долгожданным и значимым событием в культурной жизни всего региона. Некоторое время назад творческое сообщество Смоленщины выступило с идеей выпустить антологию произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. Эту инициативу поддержали председатель областной Думы Игорь Ляхов и сенатор от Смоленской области Нина Куликовских. С их помощью

По ставке 3% Смоленские предприниматели могут получить льготный микрозаём на покупку франшизы. Такую возможность им предоставляет Областной фонд поддержки предпринимательства. Срок кредита – не более 3 лет, ставка – 3%, максимальная сумма – 2 млн рублей (при наличии залогового обеспечения), а если залога нет – 300 тысяч рублей. Заёмные средства можно использовать на первоначальный взнос, приобретение оборудования, техники,

Проезд разрешён В регионе отремонтируют десятки километров дорог. Состояние дорог – одна из актуальнейших и наболевших проблем, которая волнует всех без исключения жителей нашего региона, будь то пешеход или автолюбитель. В наступившем году запланирован масштабный ремонт дорог, благодаря которому будут приведены в порядок десятки километров улиц, переулков и проездов в разных уголках Смоленщины. Часть работ будет сделана