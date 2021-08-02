В Брянской области пропал Дмитрий Михеев

16 июля 2021 года Дмитрий Михеев пропал в городе Орел.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» , его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты и серые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.