В Брянской области пропал Евгений Сенчаков

30 июля 2021 года 29-летний Евгений Сенчаков пропал в городе Орел.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» , его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые.

Был одет в зеленую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.