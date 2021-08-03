В Брянской области пропал Евгений Сенчаков
30 июля 2021 года 29-летний Евгений Сенчаков пропал в городе Орел.
Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» , его местонахождение неизвестно до сих пор.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые.
Был одет в зеленую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.
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