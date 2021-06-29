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В Брянской области работники ООО «СЛАВТРАНС» не получали зарплату

2021, 29 июня 14:00 Происшествия
В Брянской области работники ООО «СЛАВТРАНС» не получали зарплату
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Трое работников компании, расположенной в Злынковском районе, не получили более 41 тысячи рублей.

Как сообщает 28 июня пресс-служба областного Следственного комитета, трех работников компании обделили, им не выплатили зарплату за июнь 2020 года. Сотрудники организации написали заявление, возбуждено уголовное дело.

Что интересно, деньги, которые должны были получить потерпевшие, все это время лежали на счетах компании.

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