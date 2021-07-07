В Брянской области в ДТП столкнулись мотоблок и автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Авария произошла 6 июля в 11 часов утра на автодороге «Брянск-Дятьково – граница с Калужской областью». 58-летний водитель мотоблока не смог избежать столкновения, не уступив дорогу автомобилю «ГАЗ», за рулем которого был 23-летний мужчина.

В результате удара водитель мотоблока получил множественные переломы ребер, переломы седалищных костей, ушиб легких. Также пострадал его 48-летний пассажир, который получил переломы ребер и ушиб легких. Обоих госпитализировали.