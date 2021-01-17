В Брянской области возросли случаи бешенства среди животных в 2020 году

По информации Управления Россельхознадзора по Брянской области, в 2020 году на территории Брянщины лабораторно было подтверждено 30 случаев бешенства среди животных. Это значительно выше аналогичного показателя 2019 года, когда было выявлено 16 подобных случаев.

В минувшем году 13 случаев пришлось на диких плотоядных (лиса, енотовидная собака, куница, хорь) на территории Брянска, Гордеевского, Карачевского, Погарского, Почепского, Стародубского, Трубчевского и Злынковского районов и 17 случаев — у собак и кошек на территории Брянска, Карачевского, Климовского, Клинцовского, Погарского, Почепского, Стародубского и Унечского районов.

Случаи бешенства среди продуктивных сельскохозяйственных животных на территории Брянской области не выявлялись.