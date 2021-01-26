В Брянской области за два месяца сократилось число преступников на 2,1%

По информации прокуратуры Брянской области, в регионе за январь-декабрь 2020 года отмечено снижение преступников на 2,1% (с 7048 до 6899).

Наибольшее число нарушителей выявлено на территориях Бежицкого (649), Володарского (415), Советского (615), Фокинского (463) районов Брянска.

За 2020 год 4730 преступников находились без постоянного источника дохода, 4082 – ранее уже совершали преступления, 2085 – уже были судимы, 2738 – нарушали в пьяном состоянии.

Женщин-нарушителей за указанный период было 1221, несовершеннолетних – 189, учащихся – 175.

Количество преступников среди иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 40,4% и составило 218.