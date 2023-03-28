В Брянской районе в серьезном ДТП пострадали люди

В аварии с двумя легковушками на трассе в Брянском районе пострадали люди, сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла днём 28 марта. На 11 километре автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Брянском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Прибывшие на происшествие спасатели деблокированию из покарёженных машин пострадавших людей.