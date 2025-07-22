В брянской Жуковке утонул 66-летний мужчина
В Брянской области зафиксировано очередное происшествие на воде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что несчастный случай произошел в Жуковке. Во время купания в Десне утонул 66-летний мужчина. Тревожный сигнал о случившемся поступил в дежурную смену спасательного ведомства 21 июля.
Что послужило причиной трагедии, предстоит выяснить специалистам.
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