В брянском агрохолдинге нашли семь вагонов со взрывчаткой

Незарегистрированная селитра угрожает населению.

Брянская природоохранная прокуратура провела проверку в ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО».

Выяснилось, что в семи железнодорожных вагонах, расположенных на территории предприятия по улице 1 Мая в Навле, хранится взрывчатое вещество – аммиачная селитра, а на открытой площадке, а не в специальном помещении находится агрохимикат – сульфат аммония.

При этом руководство компании не зарегистрировало взрывчатое вещество и не получило лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В отношении агрохолдинга возбудили два административных дела, руководству прокуратура внесла представление об устранении нарушений.