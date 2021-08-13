В брянском лесу пропал Николай Протасов

10 августа 75-летний Николай Протасов ушел в лес, который находится около Чернетово, и не вернулся.

Как сообщают добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, седые волосы, глаза серые.

Был одет в светлую рубашку, темно-синие джинсы, резиновые сапоги и камуфляжную кепку.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.