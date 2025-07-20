В брянском поселке Красный сгорел частный дом

Ранним утром сегодня, 20 июля, в Стародубском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Брянской области.

Сигнал о возгорании поступил из поселка Красный. Здесь вспыхнул деревянный частный дом. К месту вызова были направлены две пожарные автоцистерны.

К настоящему времени огнеборцы уже справились с поставленной задачей — пламя потушено. Однако жилое строение получило существенные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.