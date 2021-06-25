В Брянской области поймали торговца мефедроном

Сотрудники областного УМВД провели операцию «Закладчик».

Мужчину с явными признаками наркотического опьянения задержали брянские полицейские.

Как выяснилось позже, 32-летний житель Жуковского района – «кладмен». Успешно спрятав «закладку», злоумышленник собирался уходить, но попался в руки блюстителей закона. В телефоне мужчины нашли переписку с покупателем о 11 граммах мефедрона, в которой он отчитался о выполнении заказа.

По сообщению пресс-службы областного УМВД, в рамках операции «Закладчик» полицейские выявили 31 нарушение, возбуждено семь уголовных дел за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.